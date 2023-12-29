ABD’den 12 şehit verdiğimiz saldırıdan 3 gün sonra PKK’ya silah eğitimi

29 Aralık 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 11:53

Suriye'de 2011’de başlayan iç savaşın ardından oluşan otorite boşluğundan faydalanan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, ülkenin bir bölümünü işgal etti. ABD’nin 2014'ten beri Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle her türlü destek verdiği eli kanlı örgüt, belli başlı yerlerde işgal varlığını hala sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçtiğimiz yıllarda aralıklarla düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekâtı ile YPG/PKK’nın bölgedeki yükselişine set çekildi.

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırından temizlenen örgüt 45 kilometre güneye çekilmek zorunda kalmıştı.

Türkiye’nin zaman zaman taciz atışları ve sızma girişimlerinde bulunmaya devam eden PKK/YPG’ye karşı mücadelesi aralıksız sürerken ABD yeni bir skandala imza attı.

ALÇAK SALDIRIDAN 3 GÜN SONRA TERÖRİSTLERE SİLAH EĞİTİMİ

Geçtiğimiz 22 Aralık’ta Irak’ın kuzeyinde 12 askerimizi şehit verdiğimiz hain saldırıdan 3 gün sonra ABD'li askerler, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG üyelerine silah kullanma eğitimi verdi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTILAR

ABD'nin Ortadoğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olan, terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan "Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı"nın resmi hesabından salı günü Suriye'de çekilmiş 4 kare fotoğraf yayınladı.

Bu karelerde Amerikalı askerler, terör örgütü PKK/YPG'nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görülüyor. Biri kadın, biri erkek iki ABD'li asker, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Fotoğrafların hangi kentte çekildiği bilinmiyor.

SÖZDE MÜTTEFİK 9 YILDIR PKK/YPG’YE DESTEK VERİYOR

Türkiye ile NATO’da müttefik olan ABD, PKK'nın terörist olduğunu resmen kabul etmesine rağmen 2014'ten bu yana terör örgütüne "DEAŞ ile mücadele ettiği" bahanesi ile destek sağlıyor. ABD, bölgedeki teröristler için Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanarak, bunun PKK'dan farklı bir yapı olduğunu öne sürüyor.

PKK/YPG, aldığı bu destekle Suriye'nin kuzeydoğusunda petrol sahalarının da dahil olduğu geniş bir alanı işgal ediyor. Bu işgal alanında ABD'nin 900 kadar askeri var.

156 MİLYON DOLAR DESTEK

Geçtiğimiz günlerde ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrılmıştı. Bu doğrultuda terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edilmişti.