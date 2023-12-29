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    Kalleş saldırının olduğu gece Mehmetçik destan yazdı

    Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki 12 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırının detaylarını paylaştı. 

    Kalleş saldırının olduğu gece Mehmetçik destan yazdı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Eskiden terörle mücadelenin İkiyaka Dağları’nda, Gabar’da, Derecik’te verildiğini, harekât bölgelerinde 5-6 kattan oluşan 2 bin 500 civarında mağaranın temizlendiğini belirten kaynaklar, “Şimdi mücadeleyi Irak’ın kuzeyinde verdiğimiz için Gabar’da petrol rahat rahat çıkartılmakta, İkiyaka Dağları’nda festival gerçekleştirilmekte, Derecik’te tarımsal atılım yapılabilmektedir” dedi.

    Terör örgütü PKK’nın ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine, 23 Aralık Cumartesi günü ise Metina bölgesindeki emniyet alanlarına sızma girişimi düzenlediğini belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

    Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıkta. Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp, dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yer. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir. Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA-SİHA’ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkânsız olduğu durumda gerçekleştirildi. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellendi. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tmamı etkisiz hâle getirildi.
    Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personelin profesyonel olduğu, yükümlü askerlerin bölgeye gönderilmediğini ifade eden Bakanlık kaynakları, askerin gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgede görevlendirildiğinin altını çizdi. Kaynaklar, saldırıyla ilgili idari tahkikat ve incelemenin başlatıldığını ifade etti.

    CEP TELEFONUNA SINIRLAMA

    Kaynaklar, özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorununun herkes tarafından bilindiğini dile getirerek “MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır” diye konuştu.

    MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan kaynaklar “Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OperasyonŞehit
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