Sosyal medyadan terör propagandası yapan kadına ibretlik ceza! Her gün Türk bayrağı paylaşacak

27 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 20:08

Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit eden terörle mücadelesi hız kesmeden devam ederken geçtiğimiz 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen haberler yüreklere kor düşürdü.

Bölgedeki askeri üslere sızmaya çalışan PKK mensupların alçak saldırısı sonrası 12 asker şehit düştü. Saldırıya misliyle karşılık verildi ve o tarihten bu yana savaş jetleri ve SİHA'larla yapılan hava operasyonlarında 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Ancak saldırının ardından her zamanki gibi sosyal medyada terör propagandası yapmaya kalkanlar da oldu.

HINIS'TA TERÖR PROPAGANDASI

Bu kapsamda Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşayan R.F'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaptıkları araştırmalar sonucu şüpheli R.F'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Hınıs Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ÖMÜR BOYU UNUTAMAYACAĞI BİR CEZA ALDI

Hakimlik, R.F'nin propaganda içeren paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesaplarından bir ay boyunca her gün Türk bayrağı paylaşmasına karar verdi. Zanlı, bu kararın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından R.F, sosyal medya hesaplarından ay yıldızlı bayrağı paylaşmaya başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise hakimliğin adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararına itiraz etti.