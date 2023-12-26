32 ilde terör örgütüne eş zamanlı operasyon: 208 şüpheli yakalandı

26 Aralık 2023 10:41 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 32 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kahramanlar-36' operasyonu kapsamında 208 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

32 İLDE EŞ ZAMANLI TERÖR OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı tarafından koordine edilen operasyonlar, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van illerini kapsadı.

Gözaltına alınan kişiler arasında, bölücü terör örgütüne üye olanlar, örgütün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması içinde yer alanlar, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapanlar ve örgüte finansal destek sağlayarak faaliyet gösterenler bulunuyor.

"AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren emniyet ekiplerini tebrik ederek, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleriyle güvenlik güçlerine destek verdi.

Ayrıca, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı.