26 Aralık 2023 02:27 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 02:33

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye, 2019 Mayıs ayında başladığı Pençe Harekâtlarıyla Kuzey Irak’ta PKK’nın belini kırdı. Hakurk, Metina, Zap ve Haftanin gibi terör kampları yerle bir edildi. Bir zamanlar “girilemez” denilen bölgelerde onlarca üs kuruldu ve alan hâkimiyeti sağlandı. Dört yıla yakın sürede bine yakın PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Ancak kimi çevreler, Hakurk’ta 12 askerimizin şehit düşmesinin ardından “Sınırdan uzaklaşmayalım” tartışmasını başlattı. Emekli generaller ise daha derine inilmesi gerektiğini söyledi.

BÜYÜK HATA OLUR

Onlardan biri olan Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı ve emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin “O bölgede 40’ı aşkın üs kurduk. Mehmetçiğimiz 1755 rakımlı dağda üs kurmuş ki Türk milleti güvende olsun. Sınırdan yürütülen savunma yıllarca çözüm olmadı. Şimdi terör yurt içi bütün etkinliğini kaybetti ise bunu benimsenen ve tatbik edilen yeni savunma konseptine borçluyuz. Ordumuz bu durumda değil çekilmek, çok daha derinlere inmeli. Bu noktada geçici üslerin konumunu, donanımını konuşabiliriz. Bazı risk arz eden geçici üsler daha güvenli noktalara çekilebilir. Ancak sınırdan savunmayı savunmak büyük hatadır. Geçici üsler kalekol hâline getirilmeli ve her türden emniyet alınmalı. Bu arada o noktalara mobil timlerle operasyonlar devam etmeli. Aksi durumda çekildiğimiz tüm alana mayın ekerek tehlikeli tuzaklar kurarlar. Üstelik elinde artık uzun menzilli füzeler var ve bu füzelerin sınır yerleşimleri için ne denli tehdit olduğunu Suriye’de gördük” dedi.

TÜRKİYE’YE MESAJ VERİLDİ

Saldırı öncesi Suriye’de yaşanan hareketliliğe dikkat çektiğimiz dünkü manşetimizin önemli olduğunu kaydeden Pekin “PKK farklı taktik ve stratejiler kullanıyor. Farklı ülkelerden eğitimler alıyorlar. Son saldırı bu yönüyle önemli izler barındırıyor. Kendi imkân ve araçları ile Türkiye’ye mesaj verdiler. Bizim de bu hamlelere karşı koyabilmemiz gerekiyor. Bunu da kabuğumuza çekilerek değil daha aktif olarak başarabiliriz” diye konuştu.

Terörle mücadelede başarının örgütün alanını daha fazla daraltmaktan geçtiğini kaydeden Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş da “Yatağı kurutmak için kurtarılmış alan gördükleri noktalardan terörü söküp atmak zorundayız. Devam eden operasyonların milletçe arkasında durmak bir vatan borcudur. Böyle bir durumda kimse orduyu geri çekmekten falan bahsedemez. O toprakları kime ne adına terk edeceğiz? Böyle bir hata yapılması hâlinde hem o alan tasarlanan terör devletine tahsis edilir hem de ülkede o eski kâbus günlerine yeniden döneriz” dedi.

AĞIR BEDELLER ÖDERİZ

Terörün kendi ininde yok edilmesi gerektiğini savunan eski Özel Kuvvetler Komutanlarından emekli Albay Haluk Özkan ise şunları söyledi:

Irak ve Suriye’deki varlığımız beka konusudur ve dış kuşak emniyetidir. Bu stratejiden asla vazgeçmemeliyiz. Ancak orada kalmak ve sahip olduğumuz avantajı korumak zorundayız. Sınırdan güvenliğin sağlanması örgütün sahip olduğu yeni silah, teçhizat, donanım ve aldığı eğitimler nedeniyle çok daha güç. Böyle bir tercih bize çok ağır bedeller ödetir. Haftanin, Sinat, Gara, Hakurk, Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil birbirini tamamlayan yerler. Orada ortaya çıkacak bir zaaf sınırda karşımıza çıkar ve Türkiye’nin içerisine taşınır. Üstelik Türk ordusu, Bağdat’ın otorite sağlayamadığı Hacı Ümran, Revanduz, Kanimesi, Zaho, Hacı Umran, Derecik, Ranya, Amediye, Duhok gibi bölgelerde iki milyon Kürt için de huzur ve güvenliğin anahtarı durumuna geldi. Halk varlığımızla güven ve huzur buldu. Bunu imkanlar ölçüsünde Kerkük ve Musul’a da taşımalıyız.