25 Aralık 2023 13:10 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 14:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

12 şehit verdiğimiz Kuzey Irak'taki hain saldırıların yankıları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan teröre karşı net bir mesaj verdi. Erdoğan, "Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının yularını ellerinde tutanlara müsaade etmeyeceğiz. Bizi terörle yıldıramazlar." şeklinde konuştu.

Açılan pistle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hava trafiği açısından yeni pisti iniş, eski pisti kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız" dedi.

Erdoğan'ı yakın zamanda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderdiği için dün Manisa'daki şehit cenazesinde protesto edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderme yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın yeni pistinin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli eserin İstanbul'umuzun yanı sıra tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye, 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum.

"TURGUT ÖZAL'IN MİSYONUYLA HAYATA GEÇTİ"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 1987 yılında rahmetli Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Burası ileri teknoloji, endüstri parkı ve havalimanı kısa adıyla AYTEK projesinin ilk adımı olarak tasarlanmıştır. Projenin amacı başta savunma ve havacılık sanayii olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü bir yenilikçilik alt yapısının oluşturulmasıydı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi.

Bugün havalimanımız Anadolu Yakası ile birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye genelindeki iş ve turizm piyasalarının gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Bunun üzerine ilk etapta 2009 yılında yap-işlet-devret modeli ile yeni terminal binasını devreye aldık. Diğer taraftan 2010 yılında AYTEK projesinin bir diğer unsuru olan İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluşu gerçekleştirildi. Teknopark İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetini sürdürüyor.

"PİSTİMİZİN UZUNLUĞU 3 BİN 540 METRE"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kullanım oranı ve yolcu trafiği sürekli yükseliyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiği ile yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lık artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Sektördeki büyüme ve havalimanının gelişim planları çerçevesinde ihtiyaç duyulan 2. pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarı ile 2. pisti ve mütemmim işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistimizin uzunluğu 3 bin 540 metredir.

"HAVALİMANIMIZ RAKİPLERİNE GÖRE İLERİ ÖZELLİKTE"

Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu ve 40 uçak kapasiteli 300 bin metrekarelik kargo apronu ile havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir. Pistin TEM Otoyolu ile D-100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi için bin 520 metre uzunluğunda ve çift tüplü TEM Bağlantı Tüneli'ni inşa ettik. Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel işte bu TEM bağlantı tünelidir. Havalimanımızda tüm bu alt yapı ile birlikte hava trafik kontrolü kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üst yapı tesislerini de en son teknoloji ile yeniledik.

Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacı ile kullanacağız. Böylece havalimanımızın hava trafik kapasitesini 2 katına çıkarcağız. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden siyaset hizmet adamı 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, ülkenin ve milletin istikbali uğrunda gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hikayesi aynı zamanda Türkiye'ye dair iki farklı yaklaşımın birbirine zıt iki anlayışın da hikayesidir. Buranın inşası ile ilgili ilk çalışmayı başlatan rahmetli Özal, siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız ve vizyonsuz eleştirilerin muhatabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her stratejik adımda merhum Özal belli çevreler tarafından hedef alınmış, ülkenin kaynaklarını israf etmekle suçlanmıştır. Ne gerek var? Eleştirisi rahmetli Özal'ın medya, akademi ve siyaset camiasında en çok maruz kaldığı sorulardan biriydi. Bu soruyu soranların niyeti projelerin verimliliğini sorgulamak değildi. Bilakis yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir eser koyamayanlar ülkesi ve milleti için samimiyetle çalışan, proje geliştiren vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar.

2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde biz de benzer ithamlara maruz kaldık. Benzer sabotaj girişimleri ile hiçbir temeli olmayan eleştirelerle karşılaştık. Merhum Özal'ın projelerini akim bırakmak için hangi söylemlere, hangi yalanlara başvurulduysa aynısını kat be kat fazlasıyla bize de yaptılar. Parayı betona gömüyorlar dediler. Yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Hatta öyle zamanlar oldu ki uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler bu iftirayı atacak kadar muvazeneyi kaybettiler. Arşivlere baktığınızda başta havalimanlarımız olmak üzere her devasa eserde bu çapsızlığın, bu ufuksuzluğun üzerini muhakkak görürsünüz.

Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin, sadece seçim skandallarının değil aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir.

Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilerin tamamen safsatadan, tamamen kötü niyetli bir temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de şu anda ikinci pistini açtığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dır. CHP'nin sabık genel başkanının uçak bile inmiyor dediği, tuz gölüne alabalık tesisi yapmaya benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak.

Engellemek için Gezi Olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız daha geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü durumda olurdu. Şayet Türkiye'yi duble yollar, otoyollar, demiryolları ile donatmasaydık ne ihracatımız 255 milyar dolara çıkardı, ne turist sayımız 50 milyonu aşardı.

"HALKTAN VE HAKTAN BAŞKA HİÇBİR GÜÇ TANIMIYORUZ"

Milletimize sürekli karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız zorlu yolculukta halktan ve haktan başka hiçbir güç tanımıyoruz.

"EMPERYALİSTLERİN KARAMSAR SENARYOLARUNA EYVALLAH ETMEDİK"

Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk. Emperyalist güçlerin karamsar senaryolarına asla eyvallah etmedik. Milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Terörle milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendilerine siper ederek birliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını ters manyel yapan provokatörlere itibar etmemelerini istiyoruz. Terörle bizi yıldıracaklara şu ikazı yapmak da fayda görüyorum. 21 yılda her şeyi denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olmayacaksınız. 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, bir kez daha kaybedeceksiniz. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadeleye etmeyi sürdüreceğiz.

"TERÖRİSTE TERÖRİST DEMEMEK İÇİN 40 TAKLA ATAN SİYASİ BUKALEMUNLARIN MASKELERİNİ İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Terörle yol yürüyenlere terör örgütlerini maşa olarak kullananlara iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası, devletin bütünlüğü için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlere mevladan şifalar diliyorum. Kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Bir tanesi Manisa'da güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Herkese yol geçen hanı demiyor. Sabırla inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız. 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki, bunlar kapımıza uğramaya ne yüzleri gözleri olmaması lazım. Sizlerden bunu bekliyorum.