25 Aralık 2023 02:45 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 02:47

HABER MERKEZİ ANKARA - Sınır ötesi harekâtlara karşı çıkan, tezkerelere “Hayır” oyu veren CHP ve DEM Parti, teröre karşı da iş birliğini sürdürdü. Tepkiler artınca CHP, ayrı bir bildiri yayınladı. Ancak, 4 partinin ortak bildirisinin aksine bu metinde PKK ifadesi yer almadı. Şehit sayısı üzerinden sosyal medyada estirilen yalan rüzgârına sahip çıkılarak hükûmet ve Millî Savunma Bakanlığı hedef gösterildi. Meclis’te gizli oturum yapılması istendi. Bu tavır da “Kandil’in Meclis’teki uzantısı DEM Parti’nin yer aldığı kapalı oturumda, millî güvenliği ilgilendiren gizli bilgileri görüşmek terör örgütüne istihbarat vermek olur” diye yorumlandı. İmza atan eski ortaklarına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel “Neden iktidara güç veriyor? Bizden destek beklemeyin” dedi.

CHP’ye AK Parti, MHP ve İyi Parti, hatta parti içinden gelen bazı tepkiler şöyle:

> AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özgür Özel’in, ortak bildiriye imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutum.

> Adalet Bakanı Tunç: CHP’nin teröre cesaret veren tavrına milletimiz cevabı verecektir.

> AK Parti’li Akbaşoğlu: Gazze’ye sahip çıkan Türkiye’ye cevap vermek için saldırıyorlar.

> MHP’li Büyükataman: DEM ile aynı mevziye giren CHP, tarihine kara bir leke ekledi.

> MHP’li İlyas Topsakal: CHP, imza atmamakla milletimizin acısına ihanet etmiştir.

> İyi Partili Metin Ergun: Günümüz CHP’si ile niçin bir arada olmak istemediğimiz, ‘teröre karşı ortak bildiri’ metnine imza atmamalarıyla ‘İyi’ce anlaşılmıştır.

> CHP’li Gürsel Erol: Milletvekili olarak ben imza atıyorum. Ülke de devlet de hepimizin.

> Eski CHP vekili Barış Yarkadaş: CHP, PKK’ya karşı tavrını net bir şekilde göstermeli.



