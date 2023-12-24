AK Parti'den CHP'ye bildiri tepkisi: Pusulası olmayan zihniyet!

24 Aralık 2023 15:20 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:33

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonlarda son 2 günde 12 asker, terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit oldu. Saldırıların ardından TBMM’de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzaladıkları ortak bildiri ile terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı, CHP ise bildiriye imza atmadı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİKTEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin ortak bildiriye imza atmamasına sert sözlerle tepki gösterdi.

Terörün milletin ve tüm değerlerinin düşmanı olduğunu vurgulayan, PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklarca beslendiğinin ve amaçlarının açık olduğunu belirten Çelik, "Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar. Cumhurbaşkanı'mızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır" değerlendirmesinde bulundu.

'PUSULASI OLMAYAN ZİHNİYET'

Çelik, mecliste teröre karşı imzalanan ortak bildiriye katılmayan CHP yönetiminin tepkiler üzerine bir bildiri yayınlamak zorunda kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yüce Meclis'te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİLDİRİ CEVABI

Manisa'da açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bildiri eleştirilerine cevap verdi.

CHP lideri Özel, "Onların yayınladığı metinde terörü kınıyorlar, biz lanetliyoruz. Bildiri imzalamak ile şehit gelmeyecek olsa ben günde beş bildiri imzalarım. Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor” dedi.

Ömer Çelik’e de cevap veren Özel, "Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir sizin grubunuzun bildirisine bak, bir bizim açıkladığımız bildirimize bak" ifadelerini kaydetti.

CHP: AK PARTİ İLE ASLA ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMAYACAĞIZ

Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise ortak bildiriye imza atmamalarına ilişkin şunları söyledi:

"CHP belki de tarihimizdeki en alçak saldırılardan biri olan 36 askerimiz şehit olduktan sonra İdlib'te bu iradeyi ortaya koydu. Niye koydu? Gidip Putin'e hesap sorması için ortaya koydu. Benim dün teklifim, 'her parti çıksın açıklamasını yapsın' dedim. Hiçbir partiyle bu konuda ortaklaşmadık. O sebeple, alınan karar doğrudur. Bundan sonra bu iktidara kerpiç, sıvasız, damsız evlerden giden şehitlerin hesabını tabi ki soracağız. O evi yaptıracaklarmış. Ne güzel. Şimdi mi aklınıza geldi? Mersin'de verdiğimiz şehitlerimizin, evlatlarımızın ki benim ailemde de şu anda Güneydoğu'da görev yapan iki askerimiz var. Bakın evlerine. Türkiye'nin hiçbir yerinden şehit cenazesi gelmesin. Ama neden? Damsız, sıvasız, kerpiç evlerden geliyor?

Tüm bildirilere biz bugüne kadar destek olduk. Bunun karşılığında ne oldu? Bir şehit için bırakın makamı, bırakın Cumhurbaşkanlığı koltuğunu dünyayı yıkarız. Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AK Parti grubu ile asla ortak bir imza atmayacağız."

ORTAK BİLDİRİ

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin'in imzasını taşıyan bildiride şu ifadelere yer verilmişti:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."