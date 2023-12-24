TBMM'de 4 partiden teröre karşı ortak bildiri!

24 Aralık 2023 01:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 01:35

Meclis, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberleri 2024 Genel Kurul bütçe teklifi görüşmelerinde aldı.

Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 12 askerimizin şehit olduğunu hatırlatarak, milli yas ilan edilmesi için hükümeti harekete geçmeye davet etti.

İYİ PARTİ'DEN ORTAK BİLDİRİ TEKLİFİ

TBMM'den de ortak bir sesin çıkmasının gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "İYİ Parti Grubu olarak bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak bir bildiriyle, milletimizin gönlünü ferahlatacak, birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini, bütün olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.

İYİ PARTİ'NİN TEKLİFİNE AK PARTİ'DEN DESTEK

İYİ Parti'nin ortak bildiri teklifine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta destek çıkarak, "12 şehidimiz var, içimiz acıyorken bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de millete karşı sorumluluk adına bildiriye destek vereceklerini bildirdi.

CHP ÖNCE GENEL GÖRÜŞME YAPILMASINI İSTEDİ

Ancak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Yapılması gereken hemen Meclisin genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız" diyerek ortak bildiri fikrine karşı çıktı.

Ortak tavır konusuna 'evet' diyen Başarır, "Önümüzdeki hafta Meclisi genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli. O yüzden biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız." dedi.

DEM PARTİ'DEN 'SAAT GEÇ OLDU' BAHANESİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ise "Saat 23.00'e geliyor, bir çalışma saatimiz var. Bunu gözetelim." diyerek bildirinin ertelenmesini istedi.

4 PARTİNİN İMZASINI TAŞIYAN BİLDİRİ YAYINLANDI

Sonuç olarak TBMM’de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı ortak bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak “Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır” denildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."