2 günde 12 şehit yüreğimizi yaktı! İYİ Parti'den ulusal yas çağrısı geldi

23 Aralık 2023 20:24 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 20:35

Türkiye iki gün arayla şehadete ulaşan 12 Mehmetçiğin acısını yaşadı. Dün Kuzey Irak'ta 6, bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde de 6 askerimiz teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Sıcak temasın devam ettiği bölgede 13 terörist ise etkisiz hale getirildi.

İYİ PARTİ'DEN MİLLİ YAS TALEBİ

Hain saldırının ardından siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi. İYİ Parti ise iki günde 12 şehit verilmesinin ardından 'Milli Yas' ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

"ALDIĞIMIZ HER NEFES ONLARIN SAYESİNDE"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve bareberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz.Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!" ifadelerine yer verdi.

AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'de şehitlerimiz için yayınladığı taziye mesajında "Bugün, 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız. Ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin, heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız!" ifadelerini kullandı.