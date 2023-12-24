Bakan Tunç'tan ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'ye tepki

24 Aralık 2023 09:23 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:23

Türkiye, Irak'ın kuzeyinden peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı. Terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü.

Meclis, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen 6 askerimizin daha şehit düştüğü haberini 2024 Genel Kurul bütçe teklifi görüşmelerini esnasında aldı. Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 12 askerimizin şehit olduğunu hatırlatarak milli yas ilan edilmesi için hükümeti harekete geçmeye davet etti.

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. CHP ve DEM Parti grupları ise bildiriyi imzalamadı.

CHP'DEN "ÖNCE GENEL GÖRÜŞME YAPILSIN" TALEBİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Yapılması gereken hemen Meclisin genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız" diyerek ortak bildiri fikrine karşı çıktıklarını belirtti.

Ortak tavır konusuna 'evet' diyen Başarır, "Önümüzdeki hafta Meclisi genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli. O yüzden biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız" dedi.

DEM PARTİ'DEN 'SAAT GEÇ OLDU' BAHANESİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ise "Saat 23.00'e geliyor, bir çalışma saatimiz var. Bunu gözetelim" diyerek bildirinin ertelenmesini istedi.

BAKAN TUNÇ'TAN İKİ PARTİYE TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu duruma tepkisini dile getirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM'de teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.