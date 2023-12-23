Bakan Tunç'tan net mesaj: Terör devleti kurmak isteyenler emellerine ulaşamayacaklar

23 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:27

Dün gece Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin hudut karakoluna düzenlediği kalleş saldırıda 6 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin acısını tüm Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşerken terör örgütünden döktükleri kanın hesabı soruldu. Güvenlik güçleri misliyle karşılık vererek çok sayıda PKK'lı terörist etkisiz hala getirdi.

Saldırının yankıları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada dikkat çeken mesajlar verdi.

Programda şehitlerin isimlerini tek tek okuyan Bakan Tunç, “Dün aldığımız haberler yüreklerimiz yine dağlandı. Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlerimiz var. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. 6 askerimiz de yaralı, tedavileri devam ediyor. Onlara da acil şifalar diliyorum, inşallah sağlıklarına da bir an önce kavuşurlar” dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

“Terör örgütleri ile mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek” diyen Bakan Tunç, şunları söyledi: “Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmak isteyene şer şebekeleri ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam edecek”.

"KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız’ sözlerinin ardından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Kilit Operasyonları ile sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadelenin başlatıldığının altını çizerek, “Bu mücadele sürerken şehitler de veriyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz, onları tekrar minnetle yad ediyoruz. Bu mücadelede onlara kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.