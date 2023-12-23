Azerbaycan'dan, 6 şehit asker için taziye mesajı

23 Aralık 2023 10:59 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:27

Türkiye şehitlerine ağlarken dost ve kardeş ülkelerden manevi destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

"ACINIZ, ACIMIZDIR"

Hasanov mesajında, "Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucunda şanlı Türk ordusunun askerlerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ölenlerin yakınlarının acısını paylaştığını, yaralılara ise acil şifalar diledi.

IRAK'IN KUZEYİNDEN KAHREDEN HABER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde 22 Aralık’ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonların ise sürdüğü belirtilmişti.