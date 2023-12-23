Şehit ateşi Denizli'ye düştü... Ağabeyi gazi, kendisi şehit oldu

23 Aralık 2023 10:12 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:19

Dün gece Türkiye yine acı bir haberle sarsıldı... Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından hudut karakoluna yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit oldu.

DENİZLİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

6 şehidimizden biri olan Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.

AĞABEYİ 2016'DA GAZİ OLMUŞ

Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

IRAK'IN KUZEYİNDEN KAHREDEN HABER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde 22 Aralık’ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin de yaralandığı bildirildi. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonların ise sürdüğü belirtilmişti.