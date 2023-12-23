Ailelerinin evine ateş düştü, Türkiye şehitlerine ağlıyor

23 Aralık 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:52

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre hain terör saldırısında 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz ise yaralandı. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman personellerinden 6'sının 22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit olduklarını duyurdu. Bakan Güler'in açıklamasında şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde sıralandı: Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşın. 6 askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi.

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Acı haberi babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi.

EŞİ 3 AYLIK HAMİLEYDİ

Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı 31 yaşındaydı. 4 ay önce evlenen asker, baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi 3 aylık hamileydi. Zonguldak'ta yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Uzman Onbaşı memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Telme köyünde toprağa verilecek.

AĞABEYİ GAZİ, KENDİSİ ŞEHİT OLDU

Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ağabeyi de askerdi. Ağabey Hüseyin Serinkan, 2016 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan bir çatışmada gazi olmuştu. Denizli'nin Tavas ilçesine bu kez acı haber gitti. Serinkan ailesi yasa boğuldu.

İZMİR'E ŞEHİT HABERİ GİTTİ

Teğmen Ramazan Günay, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapıyordu. Operasyon bölgesine geçici olarak gönderilmişti.

İzmir Buca ilçesinde yaşayan ailesi döneceği günü beklerken şehadet haberini aldı. Anne Firdevs ve baba Ahmet Günay'a sağlık ekipleri müdahale etti.

"ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN"

Saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi. Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.

GAZİ OLDU İYİLEŞİNCE GÖREVE KOŞTU

Hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerden Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun geçtiğimiz yıl yine bir çatışmada gazi olduğu öğrenildi.

Aslen Sinoplu olan Erenoğlu, 2022 yılında yine Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada yaralanınca Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, iyileşince de ilk işi göreve koşmak olmuştu. İki çocuk babası kahraman Mehmetçik, bugün yaşanan çatışmada şehadete erdi.

TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Kuzey Irak'tan gelen 6 askerin şehadet haberi tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Şehit ailelerinin acısını paylaşan birçok vatandaş sosyal medyada birçok vatandaş hüzün dolu sözlerle baş sağlığı mesajları yayımladı. İşte o paylaşımlar...