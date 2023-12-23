Şehit Emre Taşkın'ın son paylaşımı yürekleri dağladı! 'Şehit olursam bu videoyu paylaş'

23 Aralık 2023 10:31 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:45

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

ANNE VE BABASI UMRE İÇİN MEKKE'DE

Saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Alacakapı Mahallesinde bulunan aileye acı haberi ulaştırırken şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

"ŞEHİT OLURSAM BUNU PAYLAŞIN"

Acı haberi duyan şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken sokak itfaiye ekiplerince Türk bayrakları ile donatıldı.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.