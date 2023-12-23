Bahçeli'den terörle mücadele vurgusu: 'Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak'

23 Aralık 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 15:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta gerçekleşen terör saldırısında şehit olan 6 askerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Türk Milleti'ne başsağlığı dileyen Bahçeli, terörle mücadele konusunda da vurguda bulundu.

Bahçeli'nin paylaşımı şu şekilde:

"Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu sırasında Hakkari 1.Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımıza bağlı bir üs bölgemize alçakça sızma girişiminde bulunan PKK'lı hainlerin saldırısında altı vatan evladımız şehit olmuş, altı vatan evladımız da yaralanmıştır. Öfkemiz acımızla birlikte büyüktür. Bu alçakların kökünü her yerden kazımak mukaddes ve mukadder bir görevdir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor; kederli ailelerinin, milletimizin, silah arkadaşlarının, hülasa hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiç kimse endişe etmesin, şehitlerimizin dökülen kanları yerde kalmayacak, terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir."