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    Şehit cenazesinde gergin anlar! CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalandı

    Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazı öncesi CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalanarak tören alanından atıldı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem şehit oldu.

    Şehit cenazesinde gergin anlar! CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalandı

    Şehit Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

    Şehit cenazesinde gergin anlar! CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalandı

    ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖNDERDİĞİ ÇELENK PARÇALANDI

    Cenaze namazı öncesinde şehit yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi. Şehit yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı. Bu esnada cenazeye katılan diğer vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Hepimiz şehitlerimiz uğruna canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    ŞehitCenazeChpÖzgür Özel
    Haberler > Gündem > Şehit cenazesinde gergin anlar! CHP lideri Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalandı
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