24 Aralık 2023 20:07 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 20:29

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 6 askerimizden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak memleketi Manisa'da son yolculuğa uğurlandı.

CHP LİDERİNE ŞEHİT CENAZESİNDE PROTESTO

Manisalı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Bir gün önce Meclis'teki 'teröre karşı ortak bildiri'ye imza atmayan CHP'ye ise tepki büyüktü. Özel, şehit cenazesinde bir grup hemşerisi tarafından protesto edildi.

"ÖZGÜR DIŞARI"

Öfkeli grup "Özgür dışarı" sloganları atarken, çevredekiler de kalabalığı 'şehide saygısızlık etmeyelim' diyerek yatıştırmaya çalıştı.

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Özgür Özel ise CHP'nin bildiriye imza atmama nedenini şu sözlerle açıkladı;

"Bugün saat 11.00’de bekledik. Meclis açıldı. Meclis’te bakan vardı, Mehmet Şimşek. Soruldu, hükümet bilgilendirecek mi diye. ‘Hayır’ dedi. Şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor Meclis’te. Sormak istiyoruz. 20 aydır Pençe- Kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi, hedefe ulaşıldı mı? Ulaşılmadıysa niye oradayız? Hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Soruyoruz, Pençe- Kilit operasyon bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi? Canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi?

ONLAR KINIYOR, BİZ LANETLEDİK

Bu soruları cevaplamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Hataları yapan, soruları cevaplamayan bir iktidar ile aynı A4 kağıdının üzerinde buluşup, ona meşruiyet kazandırmayacağız. Sorulara cevap versinler, bizim üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ancak bir ezbere anlayış ile ana muhalefet partisi ‘Biz ne yaparsak yapalım, bizimle birlikte imza atar.’ Atmayız. O metne imza atmadık. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz."