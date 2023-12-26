MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK'nın Süleymaniye sorumlusu etkisiz

26 Aralık 2023 09:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 10:33

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK'nın Süleymaniye kuzey alan sorumlusu 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Mehmet Şefa Akman, adım adım izlendi.

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

Dün de, PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK'nın sorumlularından 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilmişti.