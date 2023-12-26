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    MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK'nın Süleymaniye sorumlusu etkisiz

    Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen, PKK'nın Süleymaniye sorumlusu, 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    MİT&#039;ten bir nokta operasyon daha! PKK&#039;nın Süleymaniye sorumlusu etkisiz
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik sınır ötesindeki operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK'nın Süleymaniye kuzey alan sorumlusu 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirildi.

    EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ

    MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Mehmet Şefa Akman, adım adım izlendi.

    Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi

    Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu. 

    Dün de, PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK'nın sorumlularından 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilmişti.

    Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK'nın Süleymaniye sorumlusu etkisiz
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