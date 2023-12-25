25 Aralık 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:55

Türkiye'yi yasa boğan 12 şehit haberinin ardından Kuzey Irak'taki terör hedeflerine operasyonlar yoğunlaştı, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Ali Xebat' kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

SALDIRI İÇİN EĞİTİM VERİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

26 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu sabah, 23 Aralık'ta Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dün yaptığı açıklamada 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.