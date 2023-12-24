24 Aralık 2023 20:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 20:43

Sınır ötesinden gelen haberler bütün Türkiye’yi derinden yaraladı. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ani hava harekatları ile teröristlerin inlerine bomba yağdı. Hedefler yerle bir edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki hain terör saldırısının nasıl gerçekleştiği, teröristlerin sızmaya çalıştığı bölgenin neden önemli olduğu merak konusuydu... TGRT Haber’de Doç. Dr. Sayın Ali Fuat Gökçe, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Barış Adıbelli ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör çarpıcı yorumlarda bulundu.

EYLEM İSRAİL’İN EMELLERİNE HİZMET EDİYOR

Doç. Dr. Sayın Ali Fuat Gökçe, bölgenin önemine değinerek şunları söyledi: “Terör olayının gerçekleştiği yer Irak, Türkiye ve Suriye’nin kesiştiği bölgedir. Burası hem uyuşturucu kaçakçılarının hem de teröristlerin geçiş güzergahıdır. Kontrol edene üstünlük sağlayacak bölge. Son günlerde ABD, bu bölgede PKK ile tatbikat yaptı, PKK’ya Anayasa taslağı hazırlattı. Daha güneyde İsrail-Filistin çatışması var. İsrail’in emelleri var ve bu emeller buralardan geçiyor. Burada terör koridoru kurup bunun da İsrail ile bütünleşmesi söz konusu. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Irak’ın Türkiye ziyareti ve terör konusundaki işbirliği ABD’nin rahatsızlığını artırmıştır. Türkiye’nin politikalarını bir yörüngeye oturtmak için ABD’nin PKK ve uzantılarına yaptırdığı bir eylemdir.”

IRAK’TAKİ TERÖRİSTLERİN İŞİ DEĞİL

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Barış Adıbelli, “Terör olayının gerçekleştiği yer coğrafi açıdan zorlu bir yer. Hava şartları ekili oldu. Sisten dolayı görüşün bir metrenin altına indiği bir yer. Yoğun kar yağışı var ve karla örtülü. Bölgede 2.156 terör örgütün mensubu etkisiz hale getirildi. Irak'ta aslında tecrübeli bir terörist kalmadı diyebiliriz. Tecrübeli militanlar tarafından yapılmış saldırı. Bunların Irak içerisinden gelmesi mümkün değil. Suriye'den özel yetiştirilmiş bir şekilde gelmiş olabilir ya da bunların içerisinde farklı gruplara ait teröristler olabilir. Paralı asker olabilir, farklı istihbarat örgütleri olabilir. Suriye’den Irak’a ekip getirilmiş olabilir” dedi.

ANLIK İSTİHBARAT VERİLMİŞ

“Suriye'deki terör gruplarının Afganistan'da özel olarak eğitildikleri yönünde iddialar var” diyen Adıbelli, ABD ile Taliban arasındaki gizli anlaşmanın içeriğinin bilinmediğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İŞİD ve DEAŞ militanlarının Afganistan'a gönderildiğini biliyoruz. Devşirilerek ve eğitilerek PKK’nın içerisine milisler mi yerleştirildi? Bunlara lojistik destek verilmiş, istihbarat desteği verilmiş, hatta o eylem sırasında muhtemelen canlı anlık istihbaratlar da veriliyor. Uydu destekli istihbarat verirse, fotoğraflar veya bilgiler verildiyse, haritalar ulaştırılırsa bu eylem yapılabilir. Bunun için de eğitimli ve tecrübeli olmaları gerekir.”

TERÖR OLAYINDA ZAMANLAMA KRİTİK!

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, terör saldırısının gerçekleşmesinde etkili olan faktörlere ilişkin şunları söyledi: “İklim itibari ile hava şartları çok kötü, sisli hava. Helikopterler görerek uçar, buraya takviye, lojistik destek yapamayacakları bir zamana denk getirilmiş. Gece görüş cihazları, susturucular, yerel istihbaratın verilmesi ile teröristlerin sızmasına yardımcı oldu. Özellikle termal kameraların teröristlerin elinde olması bir dezavantaj. Maalesef bizim askerimizi de bu şekilde görebildiler. Zayiatımızı artırdı. Buradan çıkmak yerine dağın, taşın yanış sıra düze de inmek lazım. Güneyden sürekli terör saldırısı geliyor ve bunu önleyecek kimse yok. Bunu harhangi bir ülke kabule etmez.