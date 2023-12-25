25 Aralık 2023 09:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:50

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), hava harekatları sonucunda en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, tarafından yapılan açıklamada, “23 Aralık tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU'NDA DA 30 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Dün de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.