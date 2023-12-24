Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 'Bahoz Afrin' kod adlı terörist etkisiz

    MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

    MİT&#039;ten Suriye&#039;de nokta operasyon! &#039;Bahoz Afrin&#039; kod adlı terörist etkisiz
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

    EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

    MİT, Bahoz Afrin kod adlı teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti.

    Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin kod adlı terörist, öncelikli hedef listesine eklendi. Sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, 'Bahoz Afrin' kodu takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen terörist için düğmeye basıldı. Başarılı bir operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ SORUMLU BULAMIYOR

    Güvenlik kaynakları, Aynularab’a sözde sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    Mi̇tSuriyeTerörist
    Haberler > Gündem > MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 'Bahoz Afrin' kod adlı terörist etkisiz
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...