DHKP/C'li Meliha Aktaş, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda yakalandı

23 Aralık 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 13:38

Terör örgütlerinin üzerine üzerine gidiliyor. Güvenlik güçleri her gün çok sayıda operasyon düzenleyerek terör örgütü mensuplarına hayat alanı tanımıyor.

Son olarak MİT Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP/C'li bir terörist için harekete geçti.

MİT YERİNİ TESPİT ETTİ, EMNİYET YAKALADI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan yasadışı sol terör örgütü DHKP/C’nin içindeki önemli isimlerden Meliha Aktaş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) unsurlarınca takibe alındı. Bir süredir izi sürülen örgüt üyesi, MİT ekipleri tarafından yeri ve adresi tespit edildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi.

TEM ekipleri, DHKP/C hükümlüsü Aktaş’ın yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Sarıyer’de bir evde saklandığı öğrenilen Meliha Aktaş için önceki gün operasyon düzenlendi. MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen operasyonda yakalanan örgüt üyesi, TEM şubeye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 2015’te silahlı saldırıda öldürülen kadın terörist Elif Sultan Kalsen ile Kocaeli’de 2010’daki bir operasyonda da yakalanıp tutuklandığı anlaşılan Meliha Aktaş, önceki gün Sarıyer’de gözaltına alındıktan sonra emniyette sorguya alındı.

TUTUKLANDI

Hükümlü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

2 GÜN ÖNCE DHKP/C'İN KRİTİK ÜYESİ YAKALANMIŞTI

21 Aralık'ta MİT ve Emniyet ekiplerinin İstanbul’da ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi Caner Koç kıskıvrak yakalanmıştı. Örgüt üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.