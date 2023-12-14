Terör örgütü DHKP/C'nin 'eylem hücresi' çökertildi: 5 tutuklama

İstanbul ve Tunceli’de terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan, daha önce cumhuriyet savcısı ve polis merkezlerine saldırı gerçekleştiren hücre üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin 5’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından, önceki gün DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, örgütün kilit isimlerinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli için İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin 14’ü yakalanmıştı.

Yakalanan DHKP/C üyelerinin polisteki sorgusu sona erdi. Zanlılar sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyetten adliyeye sevk edildi.

14 şüpheliden aralarında 7 Aralık 2016’da Sultangazi ilçesindeki TEM Otoyolu üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli savcı Evliya Çalışkan’ın makam aracına silahla saldırının gözcülüğünü yapan, aynı yıl 28 Kasım’da yine Sultangazi Şehit Bülent Özkan Polis Merkezine silahlı saldırıda bulunan İ.K., savcı Evliya Çalışkan’ın aracına yönelik saldırı olayında kullanılan silahı temin eden T.A., yine aynı ilçede bu kez 212 Eylül 2014’te iki ayrı zincir marketin Gazi Mahallesi şubelerinin yağmalanmasında yer alan, yol kesip polis kuvvetlerine karşı taş ve sopalarla saldırı eylemine katılan D.K., 2015 yılında söz konusu örgütün eylem timlerine silah eğitimi veren, Sultangazi ilçesinde meydana gelen ve polise yönelik mukavemetle sonuçlanan toplumsal olayları yönlendiren, 31 Ocak 2016 tarihinde yine Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Kent Ormanında B.K. isimli bir sivil vatandaşın ayağından silahla vurularak örgüt adına sözde “cezalandırma” eyleminin bir numaralı faili O.Ç. ve DHKP/C militanlarının 2014-2016 yılları arasında sözde Nurtepe alan sorumlusu olarak örgütte faaliyetlerde bulunan, 2015 yılında örgüt mensuplarından silah eğitimi alan, aynı sene içerisinde Sarıyer ilçesinde meydana gelen ve polise yönelik molotofkokteyli atılan toplumsal olaylarda yer alan N.B. adlı 5 hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer terör örgütü mensuplarının 8’i “adli kontrol” şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılırken, bir şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Tutuklanan 5 örgüt üyesi, örgütün 2014-2016 yılları arasında İstanbul’un Sultangazi, Sarıyer ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirdiği 3’ü faili meçhul bir dizi eylemden doğrudan ya da dolaylı sorumlu tutuluyordu.