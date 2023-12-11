FETÖ ile DHKP/C bağlantısına ilişkin davada karar açıklandı

FETÖ ile iltisaklı eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye yerleştirdiği elemanlarca kaos eylemleri yaptırmayı amaçladıkları iddialarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı eski polislerin, DHKP/C silahlı terör örgütünün içine sızdığı ve örgüte yerleştirdikleri elemanlarla kaos eylemleri yaptırmayı amaçladıkları iddialarına ilişkin aralarında eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 14 sanıklı dava karara bağlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Bazı sanıklar ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

2 SANIĞA 7 YIL 6’ŞAR AY HAPİS CEZASI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ferdi Taşkaya ve Mustafa Evcil'i ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanıkların diğer suçlarından ise beraatına hükmetti.

1 SANIĞA 1 YIL 10 15 GÜN HAPİS

Heyet, Ali Fuat Yılmazer'in ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava çerçevesinde ceza aldığı gerekçesiyle davanın reddine hükmederken, sanık Süleyman Taşbaş'a ise aynı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek bu cezayı erteledi.

5 SANIĞIN DOSYALARININ AYRILMASINA HÜKMEDİLDİ

Sanıklar Rabia Fitnat Yılmazer, İsmail Aşı, Gürkan Türkoğlu, Mesut Aykın'nın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına karar veren mahkeme, firari sanıklar Mehmet Yılmaz, Serdar Bayraktutan, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Ufuk Yıldırım'ın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Ayrıca sanık Mustafa Eren'in 7 Ekim 2022'de vefat ettiği gerekçesiyle davanın düşmesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça mağdur olarak yer alıyor.

FETÖ ile bağlantılı polislerin, DHKP-C’nin içine sızarak, kendilerine “eleman” yaptıkları kadın teröristin örgüt içinde İstanbul sorumlusu olmasına da destek verdikleri kaydedilerek, örgüt içinde KAOS timini kurduran polislerin bu kez de kendileri ile olan bağı silmek için önce DHKP-C’li kadın militanı sahte delillerle tutuklattığı, sonrasında da örgüt içi infazına yol verdikleri belirtiliyor.

Cezaevi çıkışında vurulan ancak ölmediği ortaya çıkan kadın terörist Asuman Akça’nın evinde bulunan flash disk içinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarının ele geçirildiği, bunun üzerine Erdoğan’ın tüm koruma ekibi değiştirildiği anlatılıyor.

İddianamede eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan’ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği”, “terör örgütü üyeliği” ve “suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçlarından 33 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Diğer sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım’ın, “kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği” ve “terör örgütü üyeliği” suçlarından 13 yıl 6 aydan 31 yıla kadar, Süleyman Taşbaş’ın, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın’ın ise “üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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