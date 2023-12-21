DHKP/C’nin kritik ismi yakalandı! MİT adresi tespit etti, Emniyet paketledi

21 Aralık 2023 09:11 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 09:11

Ulusal güvenliği tehdit eden terörle mücadele büyük bir kararlılıkla sürüyor… Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Bu kapsamda örgüt mensupları yurt içi ve sınır dışında her gün çok sayıda operasyonlar düzenleniyor.

DHKP/C'NİN KRİTİK İSMİ YAKALANDI

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet ekipleri, İstanbul’da DHKP/C üyesi için harekete geçti. İki teşkilatın ortak düzenlendiği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Caner Koç yakalandı.

MİT ADRESİ TESPİT ETTİ, EMNİYET PAKETLEDİ

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, uzun süreden beri aranan yasadışı sol terör örgütü DHKP/C'nin içindeki kritik isimlerden Caner Koç, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) unsurlarınca takibe alındı. Uzun zamandır izi sürülen örgüt üyesi, MİT ekipleri tarafından yeri ve adresi tespit edildikten sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesine devredildi.

TEM ekipleri, DHKP/C üyesinin yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Sancaktepe'de bir evde saklandığı belirlenen Koç için 17 Aralık'ta operasyon düzenlendi. MİT Başkanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ortak yürütülen operasyonda yakalanan Caner Koç, TEM şubeye getirildi. Daha önce defalarca polisiye soruşturmalardan geçen hücre üyesi, emniyette sorguya alındı.

TUTUKLANDI

Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.