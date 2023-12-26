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    Sosyal medyada terör propagandası yapan 20 kişiye gözaltı kararı

    Terör örgütü PKK/YPG'nin sosyal medyada propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüpheli için, Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Sosyal medyada terör propagandası yapan 20 kişiye gözaltı kararı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız bir şekilde sürerken geçtiğimiz cuma ve cumartesi günü Irak'ın kuzeyinden peş peşe acı haberler geldi. PKK'nın kalleş saldırısında 12 askerimiz şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırıya misliyle karşılık verdi. Savaş jetleri ve  SİHA'larla yapılan operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvaları darmadağan edildi. Operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

    Türkiye şehitlerinin acısını yaşarken yine sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandansı yapmaya çalışanlar oldu. Adli merciler ve emniyet ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. 

    20 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

    Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak gerek sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin, Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

     

    Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Gündem > Sosyal medyada terör propagandası yapan 20 kişiye gözaltı kararı
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