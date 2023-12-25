25 Aralık 2023 17:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:48

Türkiye şehitlerinin acısını yaşarken İstanbul Bakırköy'de ortaya çıkan görüntüler tepki çekmişti. Sosyal medyada yayınlanmak üzere yapılan sokak röportajında devlete hakaret eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Söz konusu olaya karışan 4 kişiden ikisi hakkında yeni gelişme yaşandı. Bestamin T. ile ona destek olan Sami Yusuf G. sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Dün saat 16.00 sıralarında Bakırköy Özgürlük Meydanı önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, vatandaşların terör örgütü propagandası yapıldığına yönelik ihbarı üzerine Bakırköy Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçmiş, bir YouTube kanalına yayını için röportaj yapan Ahmet Ş., röportaj yaptığı sırada bir kişinin devlet aleyhine konuştuğunu arkadaşının ise ona destek verdiğini ve konuşmayı telefon ile kayda aldıklarını belirtmişti.

Polis ekipleri yerlerini tespit ettikleri şahısları yakalayarak gözaltına almış, devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek veren Sami Yusuf G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. 2 şüpheli, nöbetçi savcılık tarafından “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA GÖZALTINA ALINDIKLARINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Yerlikaya gün içinde söz konusu olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya açıklamasında "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." demişti.