Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Savcılık 'Ekşi Sözlük' için harekete geçti! 'Şehitlere hakaret' paylaşımlarına soruşturma

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce pek çok kez kapatılan 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

    Savcılık &#039;Ekşi Sözlük&#039; için harekete geçti! &#039;Şehitlere hakaret&#039; paylaşımlarına soruşturma
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    Türkiye, son iki günde Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerine ağlıyor. Terörle mücadelede şehit düşen askerlerimizden geriye gözü yaşlı aileler kalırken, provokatörler de bir kez daha sahneye çıktı.

    Sık sık yalan haberlerle gündeme gelen ve kutsal değerlerin aşağılandığı 'Ekşi Sözlük' platformunda şehitler ve aileleri hedef alındı. Topluma nifak sokmak için fırsat kollayanların rahatlıkla üye olduğu sitede yapılan son paylaşımlar nabızları yükseltti.

    ŞEHİT BABASINA HAKARET ETTİLER

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı. İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları şöyle:

    - Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.
    - Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.
    - Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" bilgisi verildi.

    BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

    Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç şu ifadeleri kullandı:

    "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."

    Türkiye Gazetesi /  - Gündem
    Ekşi SözlükŞehitSoruşturma
    Haberler > Gündem > Savcılık 'Ekşi Sözlük' için harekete geçti! 'Şehitlere hakaret' paylaşımlarına soruşturma
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...