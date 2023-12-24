Savcılık 'Ekşi Sözlük' için harekete geçti! 'Şehitlere hakaret' paylaşımlarına soruşturma

Sık sık yalan haberlerle gündeme gelen ve kutsal değerlerin aşağılandığı 'Ekşi Sözlük' platformunda şehitler ve aileleri hedef alındı. Topluma nifak sokmak için fırsat kollayanların rahatlıkla üye olduğu sitede yapılan son paylaşımlar nabızları yükseltti.

ŞEHİT BABASINA HAKARET ETTİLER

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı. İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları şöyle:

- Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.

- Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.

- Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır" bilgisi verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir."