Komutanına böyle seslendi! Şehit Kemal Aslan'ın son videosu yürekleri dağladı

24 Aralık 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 11:08

Türkiye, son iki günde peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı. Önceki gün Hakurk'ta 6 askerimiz şehit olurken, dün ise Metina'dan acı haber geldi. Bölgede 6 askerimiz daha şehit olurken, kaybımız 12'ye yükseldi.

Dün, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen isimlerden biri de 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) oldu. Şehidimizin Elazığ'da ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit evine giderek ailenin yanında oldu.

"ŞEHİT OLURSAM BU VİDEOM SİZDE KALSIN"

Öte yandan, Şehit Kemal Aslan’ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği bir video ortaya çıktı. Görüntüde, şehit Aslan’ın "Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" ifadeleri yer aldı. Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

SON WHATSAPP DURUMU ORTAYA ÇIKTI

Şehit Aslan’ın Whatsapp'ta 'durum' kısmına son olarak yazdığı söz de ortaya çıktı. Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar" yazdığı görüldü.

Paylaşımın ardından kendisi de bir gün sonra vatan için şehit düştü.

ŞEHİT BABASININ SÖZLERİ YÜREK YAKTI

Kahraman Mehmetçiğin babası Mehmet Aslan da vakur paylaşımı ile duygulandırdı. Oğlunun şehadet haberini alan baba 6 şehidin ismini de paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.