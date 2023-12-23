Şehitlerimizin kimliği ve memleketi belli oldu! Acı haber yurdun dört bir yanına ulaştı

23 Aralık 2023 21:52 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 02:12

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine iki gün peş peşe saldırılar düzenlendi. Yaşanan çatışmalarda 12 askerimiz şehit oldu, 25 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bugün şehit olan 6 kahramanın kimliğini paylaştı. Ateş yine düştüğü yeri yaktı. Acı haberler ailelere ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25), şehadet haberi Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Acı haberi, baba Sedat ve anne Esengül Arslan’a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

GERİDE GÖZÜ YAŞLI BİR EŞ VE EVLAT BIRAKTI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

İKİ YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞ

Ağrı nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) ateşi Manisa Atatürk Mahallesi'nde babaevine düştü. Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesinin 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti. Mahalleye dev Türk bayrağı asıldı.

KAHRAMANIN SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Şehit Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak’ın "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" yazarak fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

ACI HABER ELAZIĞ'A ULAŞTI

Alçak saldırıda şehit düşen askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) oldu. Acı haber şehidin Elazığ’daki ailesine ulaştı.

Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu. Aslan'ın cenazesinin memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİDİN BABASINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Şehit Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası paylaşımında, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.



SEMİH YILMAZ'IN ŞEHADET HABERİ ÇORUM'A ULAŞTI

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz (23) da kalleş saldırıda şehit oldu. Çorum'da yaşayan ailesinin evine gelen Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve askeri yetkililer, baba Ramazan Yılmaz'a oğlunun şehadet haberini verdi.

Yılmaz ailesinin yakınları ve mahalle sakinlerinin önünde toplandıkları şehidin evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Yılmaz'ın cenazesi, 24 Aralık pazar günü memleketi Kırıkkale'den kaldırılacak.

Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan Abdulkadir İyem'in şahadet haberini alan baba Mehmet - anne Ayişe İyem gözyaşlarına boğuldu.

Bugün Kuzey Irak’taki hain terör saldırısında şehit olan askerimiz P. Sözleşmeli Er Cebrail Dündar.