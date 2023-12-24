Kahraman şehidin son paylaşımı yürekleri paramparça etti! ‘Aslanlar gibi yaşayın’
Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın Manisa’da bulunan baba ocağına şehadet haberi verildi. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberi ile acıyı yüreklerine kadar hisseden aileye yakın dostları destek olurken, şehidin sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını da bir kez daha gözler önüne serdi. Budak paylaştığı fotoğraflarda "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" notunu düştü.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi. Ailenin bulunduğu sokağa ise dev Türk bayrağı asıldı.
ŞEHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTIRILDI
Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haber verildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından acı haber baba ocağına ulaştırıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.
2 YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ
Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAHRAMAN ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ SIZLATTI
Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.
İşte kahraman şehidin son paylaşımı