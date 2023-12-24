24 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 11:18

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi. Ailenin bulunduğu sokağa ise dev Türk bayrağı asıldı.

ŞEHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTIRILDI

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haber verildi. Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından acı haber baba ocağına ulaştırıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

2 YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAHRAMAN ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ SIZLATTI

Hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

İşte kahraman şehidin son paylaşımı