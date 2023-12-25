25 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:29

Türkiye geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü Irak’ın kuzeyinden gelen peş peşe acı haberlerle sarsıldı. Eli kanlı terör örgütü PKK’nın kalleş saldırısında 12 asker şehit düştü.

Şehitler dün memleketlerinde toprağa verilirken hain saldırının ardından Ekşi Sözlük’te şehitlere ve Türk askerine yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerin yer aldığı çok sayıda paylaşım gündeme geldi.

Emniyet ekipleri, söz konusu paylaşımların ardından harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlere ve Türk ordusuna dil uzatan O.K.'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışması sonrası Antalya polisi tarafından kaldığı adreste yakalandığını açıkladı.

“GEREĞİ YAPILDI”

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, paylaşımına "Gereği yapıldı” notunu düştü.

Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

GEREĞİ YAPILDI!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;

Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.

Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.

NE YAZMIŞTI?

Göz altına alınan şahıs, Ekşi Sözlük'teki bir Entry'nin altındaki skandal yorumunda şehitler hakkında şunları söylemişti;

Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti. Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden. Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

"TÜRK ASKERİ SENİN KAZIKLARA OTURTUP CEHENNEME GÖNDERECEĞİM"

Şahsın, Türk askerini hedef aldığı bir başka videosu daha bulunuyor. O video da ise "Ben Allah’ın elçisi Erhan Osman Kaylak, yerimi çok iyi bilirsiniz. Türk askeri seni kazıklara oturtacağım. Sahtekar soytarı seni. Türk askeri, seni kazıklara oturtup cehenneme göndereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

EKŞİ SÖZLÜĞE ERİŞİM ENGELİ

Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına yönelik soruşturma sürerken platforma bir kez daha erişim engeli getirildi. Milli güvenlik gerekçesiyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük, daha önce de çocuk istismarı ve pedofili skandalıyla gündeme gelmişti.