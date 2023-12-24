24 Aralık 2023 17:29 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:41

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonlarda son 2 günde 12 Mehmetçik, teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit oldu. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken Diyarbakır'da düzenlenen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’ndeki görüntüler ise tepki topladı.

ÖCALAN VE PKK LEHİNE SLOGANLAR

Sunucu katılımcılara “Bugün özgürlük şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım” sözleriyle seslenip ayağa kalktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Programda ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK lehine slogan atıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti kongresi hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltı talimatı verildiğini duyuran Tunç, soruşturmaya gerekçe olarak 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamalarını gösterdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."

GÖZALTILAR VAR

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kongre sonrası 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 24 Aralık 2023 tarihinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İl Başkanlığı’nca düzenlenen Parti Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi’nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan, polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."