DEM Parti'den skandal! İyice küstahlaştılar

24 Aralık 2023 04:44 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 04:45

Partinin resmî sosyal medya hesabından “Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı’dan yükselen ses barışın sesidir” paylaşımı yapıldı. Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da İmralı’daki terörist ele başının serbest bırakılmasını istedi. Ömer Öcalan “Çözüm, diyalog zeminin oluşturulmasındadır. Kürt problemi şiddetle bertaraf edilemiyor. Şiddet ve savaş sorunu derinleştiriyor. Tecrit kaldırılmalı ve Abdullah Öcalan ile diyalog başlatılmalı” ifadelerini kullandı. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise açık açık iç savaş tehdidinde bulundu. Bakırhan “Kürt sorunu ve Öcalan’a yönelik tecrit devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da huzur bulmayacak” diye konuştu.