MSB iddialara ilk kez cevap verdi: İşte 12 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili bilinmeyenler

28 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:43

Türkiye, 22 ve 23 Aralık'ta Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askerin yasını tutarken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırı sonrası çıkan çatışmaya ilişkin ilk kez detayları açıkladı.

Açıklamada sızma girişiminin nasıl, kaç kişilik gruplarla gerçekleştirildiği, bölgedeki görüş mesafesi, operasyonlarda stratejik veya taktik hatanın olup olmadığı iddialarına cevap verildi.

KUŞ UÇUŞU UZAKLIK 100 KİLOMETRE

Sızma girişimi olan bölgelerin birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, arazide binlerce mağaranın olduğuna dikkat çekildi.

MSB'nin açıklamasına göre saldırının yoğun sis, kar yağışı ve tipi sebebiyle görüş mesafesinin 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA’ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirildiği tespit edildi.

10 İDDİA 10 CEVAP

Kaynakların verdiği bilgilerle özellikle sosyal medaya dönen iddialar ve merak edilen sorular da cevabını buldu. İşte o iddialar, sorular ve satır aralarında verilen cevaplar:

1-Şehitlerin sayısı gizlendi mi?

CEVAP: Bunlara itibar etmeyin

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır."

2-Askerler, zorlu kış şartlarında çadırlarda hedef yapıldı mı?

CEVAP: İşin doğasında var

"Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir."

3- Teröristler yedi koldan aynı bölgede saldırdı deniliyordu. Doğru mu?

CEVAP: İki saldırı arası 100 km

"Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır."

4-Saldırıya 100 terörist mi geldi?

CEVAP: Mağaradaki küçük gruplar

"Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından yapılmıştır."

5-Helikopterle indirme yapıldı mı?

CEVAP: SİHA'lar bile kalkamadı

"Saldırı havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir."

6-Askerler çadırlarda tutuldu mu?

CEVAP: Üs değil ileri birlik

"Birliklerimiz ileri hatta bulunuyordu. Birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir."

7- Askerler tecrübesiz miydi?

CEVAP: Hepsi profesyonel

"Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personel profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir. Ayrıca sıralı birlik komutanlıklarınca ve Ordu/Kuvvet Komutanlıkları tarafından zaman zaman denetlemeler yapılmakta, personelin ve birliğin eğitim, atış, spor vb. konularda yeterlilik seviyesi tespit edilerek raporlanmaktadır."

8-Askerlerin cep telefonlarından çektiği görüntüler yerlerini ifşa ediyor mu?

CEVAP: Tedbir alınıyor

"Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi oluşturduğu güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır"

9- Emekli askerlerin ekranlarda verdiği bilgiler doğru mu?

CEVAP: Hiçbir hükmü yok

"Televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve 'Benim zamanımda, görev yaptığım dönemde' diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Zira her şey değişmektedir; şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept. Hatta teröristler dahi değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Her eleştiriye saygımız var ancak eksik, eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta, hatta bazı yorumlar terör örgütü tarafından propaganda amaçlı kullanılmaktadır"

10- İhmal var mı?

"TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu, kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir."

Terör örgütü PKK, ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak’ın kuzeyinde yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma girişimi düzenledi. Çıkan ilk çatışma esnasında 6 asker şehit oldu. 23 Aralık cumartesi günü ise Metina bölgesindeki personele sızma girişimi oldu. Çatışmada 6 Mehmetçik şehit düştü. Her iki çatışmada 13 personel yaralandı.