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    Şehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktı: Dönmeye değil, ölmeye gidiyorum

    Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 22 Aralık'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ortaya çıkan son videosu izleyenleri duygulandırdı. Şehit Yazıcı'nın son videosunda, "Ben dönmeye değil, ölmeye gidiyorum" dediği görüldü.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde şehit düşen kahramanlarına ağlıyor. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 askerimiz son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu, şehitlerden geriye acılı aileler ve hatıralar kaldı...

    "EVLADIMIZI GÖREMEDEN GİTTİN"

    22 Aralık'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı dün memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Cenazesi askeri uçakla Hakkari’den Trabzon’a buradan da karayolu ile baba ocağı Şiran ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için ilçe merkezindeki pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Müftü Hüseyin Gün’ün kıldırdığı cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı.

    Karnında evladını taşıdığı 4 aylık eşinin tabutuna sarılan Seda Yazıcı, “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” sözleriyle yürekleri dağladı.

    Tören sonunda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, şehidin eşi ve annesine Türk bayrağını teslim etti.

    Törene, şehidin eşi Seda, annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gümüşhane Valisi Tanrısever, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ile ve vatandaşlar katıldı.

    Şehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktı: Dönmeye değil, ölmeye gidiyorum

    "ÖLMEYE GİDİYORUM..."

    Son yolculuğuna uğurlanan şehit Yazıcı'nın, şehadetinden önceki son videosu ortaya çıktı. Videoda, "Ben dönmeye değil, ölmeye gidiyorum" ifadelerini kullanan şehidin o sözleri yürekleri dağladı. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitIsmail Yazıcı
    Haberler > Gündem > Şehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktı: Dönmeye değil, ölmeye gidiyorum
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