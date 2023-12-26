Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    En acı hatıra... Aynı sofrada 4 şehit

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde, 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen gelen terör saldırısında şehit olan 6 kahramanın yer aldığı fotoğraf yürekleri dağladı. Yakın bir zamanda çekilen fotoğrafta, şehit olan 4 askerin aynı sofrada yemek yediği andan bir kare fotoğrafı gösteriyor.

    En acı hatıra... Aynı sofrada 4 şehit
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde, meydana gelen terör saldırısında şehit olan 6 askerin yer aldığı fotoğraf yürekleri dağladı.

    Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri anı gösteren hatıra fotoğrafı, 'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşıldı. Mehmetçiklerin bu anlamlı anını içeren paylaşımda, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajı da yer aldı.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın memleketi Kırıkkale'deki cenaze töreninden önceki gün yapılan paylaşımda ise duygu dolu anlar yaşandı.

    "KOMUTANIM BEN BÖLGEYE GİTMEK İSTİYORUM"

    Şehidin önceki görev yaptığı bölgedeki komutanı, sosyal medyada şu sözlerle paylaşım yaptı:

    "Şehidimiz Semih daha önce görev yaptığı yerde benim askerimdi. Birlikte deprem bölgesinde günlerce görev yaptık. Orada yaptığı işten hep gurur duyardı ama sürekli yanıma gelip 'Komutanım ben bölgeye gitmek istiyorum' derdi. Bölgeye gidebilmek için dilekçesini vermişti. Uzun yapılı bir çocuktu, kolay kolay bir yere sığdıramazdım onu, şimdi tabuta sığdı. Bölgeye gidebilmek için bütün şartlarını zorladı, en sonunda ataması çıktığında koşarak yanıma geldi 'Komutanım gidiyorum sonunda' diyerek gülüyordu. Meğerse şehadete gülüyormuş aslanım."

     

     

     

    Düzenleyen: Nurcan Çalışkan - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ŞehitAskerFotoğraf
    Haberler > Gündem > En acı hatıra... Aynı sofrada 4 şehit
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı! - Gündemİstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı!Ankara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatı - GündemAnkara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatıŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı - GündemŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırıEge Denizi'nde deprem - GündemEge Denizi'nde depremMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadı - GündemMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadıCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdi - GündemCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı! - GündemSomali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...