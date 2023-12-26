En acı hatıra... Aynı sofrada 4 şehit

26 Aralık 2023 09:23 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 09:26

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde, meydana gelen terör saldırısında şehit olan 6 askerin yer aldığı fotoğraf yürekleri dağladı.

Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri anı gösteren hatıra fotoğrafı, 'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşıldı. Mehmetçiklerin bu anlamlı anını içeren paylaşımda, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajı da yer aldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın memleketi Kırıkkale'deki cenaze töreninden önceki gün yapılan paylaşımda ise duygu dolu anlar yaşandı.

"KOMUTANIM BEN BÖLGEYE GİTMEK İSTİYORUM"

Şehidin önceki görev yaptığı bölgedeki komutanı, sosyal medyada şu sözlerle paylaşım yaptı:

"Şehidimiz Semih daha önce görev yaptığı yerde benim askerimdi. Birlikte deprem bölgesinde günlerce görev yaptık. Orada yaptığı işten hep gurur duyardı ama sürekli yanıma gelip 'Komutanım ben bölgeye gitmek istiyorum' derdi. Bölgeye gidebilmek için dilekçesini vermişti. Uzun yapılı bir çocuktu, kolay kolay bir yere sığdıramazdım onu, şimdi tabuta sığdı. Bölgeye gidebilmek için bütün şartlarını zorladı, en sonunda ataması çıktığında koşarak yanıma geldi 'Komutanım gidiyorum sonunda' diyerek gülüyordu. Meğerse şehadete gülüyormuş aslanım."