Türkiye şehitlerini uğurluyor... Kahramanlara son veda!

24 Aralık 2023 18:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 19:00

Kuzey Irak'tan peş peşe gelen acı haberler yüreğimizi dağladı. PKK'lı teröristlerin yoğun sis ve tipiyi fırsat bilip düzenlediği saldırılardan iki gün içinde 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düşerken, dün Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehadete ulaşan 6 kahraman son yolculuklarına uğurlandı.

YOZGAT ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Kayseri'den karayoluyla naaşı memleketi Sorgun'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan için Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin yakınları gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat milletvekilleri, il ve ilçe protokolü ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

ELAZIĞLI ŞEHİT BABA EVİNDEN SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) da memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından Elazığ’a getirilerek baba evinden helallik alındı.

Daha sonra Aslan’ın naaşı tören için İmam-ı Azam Camisi’ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu. Askeri geçidin ardından Garnizon Şehitliği’ne götürülen Aslan, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının kılınmasının hemen sonrasında mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi.

MARDİN ŞEHİDİNE SON VEDA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar da bugün memleketi Mardin'den son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesine bağlı Boyunlu mezrası mezarlığına götürüldü. Şehit Dündar için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GAZİANTEP ŞEHİDİNE YÜREK YAKAN VEDA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in de naaşı Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Abdulkadir İyem'in acı haberi, dün gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verilmişti.

Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Abdulkadir İyem'in acı haberini alan baba Mehmet, anne Ayişe İyem ile kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Şehit Abdulkadir İyem'in naaşı, öğle saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen uğurlama törenin ardından öğle saatlerinden sonra askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehit Abdulkadir İyem, havaalanında yapılan resmi karşılama töreni sonrası Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT BABASI YÜREK YAKTI: OĞLUM SANA BÜTÜN HAKLARIM HELALDİR

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem ile kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit Abdulkadir İyem'in naaşı askeri araca konuldu. Bu sırada anne Ayişe, baba Mehmet ile şehidin kardeşleri tabuta sarıldı. Baba Mehmet İyem ise tabuta sarılarak, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi.

Kardeşi ise şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, kurum müdürleri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.