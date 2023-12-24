24 Aralık 2023 10:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 16:58

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerimizin şehit edilmesinin ardından, terör örgütü PKK'ya yönelik gece boyunca havadan operasyon düzenlendi. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden yönetti. Sabaha kadar süren operasyonlarda terör örgütüne ait 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

KOMUTA KADEMESİ SINIRDA

Bakan Güler ise sabahın ilk ışıklarında Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti" ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

YARALI ASKERLERİZİYARET ETTİ

Yaşar Güler ve beraberindeki komuda kademesi, Pençe-Kilit şehitleri için düzenlenen törenin ardından Şırnak’ta tedavi gören yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan Mehmetçiklerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yaralı askerlerle yakından ilgilenerek acil şifalar diledi.

'GÜÇLÜYÜZ, HER ZAMAN HAZIRIZ'

Ziyaret esnasında yaralı bir asker Bakan Güler'e "Güçlüyüz, her zaman hazırız komutanım" dedi. Bakan Güler ise bu sözlere karşılık "Sizler oldukça Türk milleti rahat ediyor" cevabını verdi.

'EVLATLARIMIZIN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN İRADEMİZ TAM'

Bakan Güler Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı sonrası pilotlara seslenmişti. Konuşmasında yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156’ya ulaştığını belirten Güler, şunları söylemişti:

“Değerli silah ve mesai srkadaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün gece, maalesef, Pençe Harekat bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar.

Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı diliyorum. Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

'MEHMETÇİĞİN PENÇESİNDEN KURTULAMAYACAKLAR'

Nitekim dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar terörle mücadelede; yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi.

Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzî anlayışla devam edecektir.

'KILICINIZ KESKİN, GAYRETİNİZ DAİM OLSUN'

Onların fedakârlıklarını daima şükran ve minnetle yâd edeceğiz. Bu vesileyle Pençe ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla."