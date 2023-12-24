Türkiye yasta! Eller şehitlerimiz için semaya açıldı

24 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 10:18

Türkiye peş peşe gelen şehit haberleriyle yasta... Türkiye, cuma akşam saatlerinde Hakurk’ta yaşanan sızma ve çatışmalarda şehit olan 6 askerin yasını tutarken dün de Metina’dan bir kara haber daha geldi. Bölgede 6 askerimiz daha şehit oldu.

Mehmetçik bölgede operasyonlarını hız kesmeden sürdürürken, bu sabah yurt genelindeli tüm camiilerde eller şehitlerimiz için semaya açıldı.

Fatih Camisi'nde, Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Namazdan sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimiz için dua edildi. Sabah namazı buluşmasına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, Sakarya'daki tarihi Orhan Camisi'nde de kahraman Mehmetçiklerimiz için dua edildi.

'DEVLETİMİZİN BEKASI, EZANLARIMIZIN SUSMAMASI...'

Edirne'de Eski Cami başta olmak üzere kent genelinde tüm camilerde gerçekleştirilen dua programında namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Sabah namazının kılınmasının ardından şehit olan askerlerimiz için dua edildi.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, güvenlik güçlerinin vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü için kahramanca görev yaptığını söyledi.

Şehitlerin gözünü kırpmadan vatanlarını savunduğunu belirten Başoğlu, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve selameti, ezanlarımızın susmaması, bayrağımızın gönderde şanlı şekilde dalgalanması için şehit olan askerlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

Dua programına Edirne Valisi Yunus Sezer de katıldı.

'BİZLERE DÜŞEN ŞİMDİ KUR'AN OKUYUP DUA ETMEK'

Kırklareli'de de sabah namazı sonrasında Hızırbey başta olmak kentteki camilerde şehitlerimiz için dua edildi. Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından ellerini şehitler için semaya açtı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi. Mehmetçiklerin ülkenin huzur ve güvenliği için sınır içinde olduğu gibi sınır dışında da operasyonlar yürüttüğünü ifade eden Özdemir, Mehmetçiklerin terör örgütlerine göz açtırmadığını belirtti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütleriyle girdikleri çatışmada 12 askerin şehit olduğunu hatırlatan Özdemir, "Bizler burada huzur içerisinde yaşayalım diye Mehmetçiklerimiz ülkemize göz diken terör örgütleriyle mücadele ediyor. Vatan savunması için canlarını feda ediyor, şehit düşüyor. Bizlere düşen görev de şimdi şehitlerimiz için Kur'an okuyup dualar etmek. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Özdemir, saldırılarda yaralanan Mehmetçiklere de acil şifa dileğinde bulundu.

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde saf tutan vatandaşlar, sabah namazını kıldıktan sonra şehitler için dua etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUYURMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileyerek şunları kaydetmişti:

"24 Aralık 2023 Pazar günü sabah namazı buluşmalarında vatan müdafaasında şehadete kavuşan Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için bütün camilerimizde dua edeceğiz inşallah. Aziz milletimizi duaya katılmaya davet ediyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Enis Budak, Kemal Aslan, Ahmet Arslan, Semih Yılmaz, Ramazan Günay, Çağatay Erenoğlu, Emre Taşkın, Mehmet Serinkan, İsmail Yazıcı, Yasin Karaca, Cebrail Dündar, Abdulkadir İyem şehit düşmüştü.









