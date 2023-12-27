12 şehidin intikamı aynı gece alındı

27 Aralık 2023 05:09 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 05:12

HABER MERKEZİ ANKARA - Irak ve Suriye’nin kuzeyinde, iki günde 12 askerimizin şehit düştüğü saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Hem Mehmetçiğe saldırılması talimatını verenler hem de bu kalleş eylemi gerçekleştirenler etkisiz hâle getirildi. Bölgede yaşananlarla ilgili detayları veren Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Uzmanı, Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer “Hakurk, Zap, Metina ve Gara olmak üzere 4 bölgede 7 noktaya sızma girişimi planlamışlar. Hakurk ve Metina’da görüş mesafesi sıfırdı. Tipi ve sis helikopter faaliyetini engelliyordu. Hakurk’taki girişimde 6 askerimiz şehit oluyor. Orada bir komando timi var, bu tim şehit olurken 7 teröristi de öldürüyor. Teröristler bölgeye lazer ve frekans güdümlü silahlarla giriyorlar. Bunları kim verdi? Geçici üs bölgesinde 1 tim bulunurken, birkaç saat içerisinde oraya 9 tim daha sevk ediliyor. 10 timden oluşan güç orada toplanıyor ve teröristlerin geride kalanlarıyla temasa giriyor. Aynı anda, Metina’da da bir sızma girişimi gerçekleşiyor. Burada da 6 askerimiz şehit oluyor ama 7-8 terörist öldürülüyor. Aynı anda Gara ve Zap’a da saldırı girişiminde bulunuluyor. Üst komutanlık burada taktik resmi görüyor ve teröristlerin ne yapmaya çalıştığını anlıyor. Bir taraftan Hakurk ve Metina takviye edilirken, Gara ve Zap’taki unsurlarımız sızma yapan teröristleri önceden görüp etkisiz hâle getiriyor” dedi.

KAÇARKEN TİME YAKALANDILAR

Güçlüer, bölgeyi yöneten komutanlığın risk alarak, özel timleri, helikopterlerle teröristlerin kaçabileceği derinlikteki noktalara attığını anlattı. Güçlüer “Sabaha karşı teröristler ‘Çekilelim’ diyor. Çekilmeye başladıkları yerde, helikopterle bölgeye inen timleri görüyorlar. Askerlerimiz, teması imha operasyonuna çevirdi. Çekilmeye çalışan teröristler, askerlerimizin kucağına düştü” diye konuştu.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını ifade eden Güçlüer “Buralarda saldırı giriminde bulunan teröristlerin 2 lideri var. Bunlar, geçen çarşamba Kamışlı’da tatbikat yapmışlar, liderleri de o tatbikatı yönetenler. Bu iki 2 üst düzey terörist dâhil olmak üzere, eylemi gerçekleştirenlerin tamamı etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğünü belirten Güçlüer “Daha derinlerde, Irak’ta ve Suriye’de operasyon devam ediyor. Suriye’de hava harekâtı ve istihbarat harekâtı, Irak’ta aynı zamanda kara harekâtı şeklinde operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerimiz iyi bir bedel ödetecek” dedi.

MEHMETÇİK ÖNCEDEN FARK ETTİ

Edinilen bilgilere göre, PKK, 7 bölgede 44 noktayı hedef olarak belirledi. Hakurk’a sızan terör timleri 3’e ayrılıp TSK üssüne yaklaştı. Geride, orta ve uzun menzilli silahlarla yakın çatışmaya destek amaçlı artçılar bıraktılar. Toplam 200 Mehmetçik bu saldırıların hedefindeydi. Teröristler hain saldırı öncesi yanıltıcı bazı taktikler de deneyerek dikkat dağıtmaya çalıştı. 60 kişilik terör grubunun hareketliliği, sızma öncesinde fark edildi ve kaybın büyümesi engellendi.