Pençe-Kilit şehitlerine son görev! Cenaze törenlerinde yürek yakan kareler...

26 Aralık 2023 14:11 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:22

Türkiye şehitlerini uğurluyor. 22 Aralık’ta Irak’ın kuzeyinde eli kanlı terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Mehmetçik’in üslerine sızma girişimi sonrası çıkan çatışmalarda şehit düşen askerler için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlendi. Törenlerde göz yaşı ve hüzün hakimdi…

SİNOP’TA BİNLERCE KİŞİ ŞEHİDİ UĞURLADI

Şehit düşen askerlerden 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun naaşı memleketi Sinop’a getirildi.

2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olan ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koşan Şehit Çağatay Erenoğlu’nun cenazesi, Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Boyabat Hükümet Konağı Meydanına getirildi. Buradaki törenin ve kılınan cenaze namazının ardından defin için baba ocağı Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü Mezarlığına götürüldü.

Şehit Erenoğlu binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Alâ, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri katıldı.

ŞEHİT EŞİNİN TABUTUNA SARILDI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için bugün memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde tören düzenlendi.

Karnında evladını taşıdığı 4 aylık eşinin tabutuna sarılan Seda Yazıcı, “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” diyerek ağıtlar yaktı.

Cenazesi dün askeri uçakla Hakkari’den Trabzon’a buradan da karayolu ile baba ocağı Şiran ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için bugün ilçe merkezindeki pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Müftü Hüseyin Gün’ün kıldırdığı cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Gözyaşları içerisinde ağıtlar yakan acılı eş “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” diyerek ağıtlar yaktı.

Babası 2005 yılında vefat eden ve 10 kardeşi olan şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutu başında gelinini teskin etmeye çalışırken, cenaze namazına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, milletvekilleri Celalettin Köse, Musa Küçük, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı.

Pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Telme köyüne gönderildi.

MALATYA'DA ŞEHİDE SON GÖREV

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi. Malatya Şehir Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Malatya Milletvekillerinin Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Bingöl Milletvekilleri Fevzi Berdibek, Zeki Korkutata, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile askeri ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş ve şehidin yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ümmühan ve babası Engin Taşkın ile Şırnak’ta jandarmaya Uzman Çavuş olan Yunus Taşkın ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Taşkın’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı askeri araca konuldu.

Tekbirler eşliğinde Malatya Şehitliği’ne getirilen şehidin naaşı burada gözyaşları arasında defnedildi.

TOKATLI ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

23 yaşındaki şehit sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca’nın cenaze namazı bugün öğle namazında memleketi Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde kılındı.

Cenazenin ardından şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verilmek üzere omuzlarda taşınarak götürüldü.

Cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, milletvekilleri, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yasin Karaca'nın evli olmadığı 7 kardeş olduklarını öğrenildi.

DENİZLİ'DE ŞEHİDE SON GÖREV

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı uçakla memleketi Denizli'ye gönderildi. Buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tavas ilçesine götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Serinkan için Tavas Çarşı Camii'nde tören düzenlendi.

Şehidin naaşı törenin ardından ilçe şehitliğine defnedildi.

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak gazi olduğu öğrenildi.

AĞABEYİNİ MERASİM KILICI İLE UĞURLADI

Hakkari'den askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Ramazan Günay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda ambulansa konuldu.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a getirildi.

İzmir’de yaşayan ailesinin isteği üzerine şehit Günay için memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı belde mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan şehidin kız kardeşi ağabeyini merasim kılıcı ile uğurladı.