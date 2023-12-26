Can Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babasından cevap: Şerefli şehit aileleriyiz

26 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:28

Gazeteci Can Ataklı'nın canlı yayında, şehit babasının "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerine verdiği "Kimsin lan kimsin?" şeklindeki cevabı, şehit ailelerini harekete geçirdi.

15 Temmuz Derneği üyeleri, Ataklı'nın sosyal medyadaki sözleri nedeniyle kamu barışını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"BİZ ŞEREFLİ ŞEHİT AİLELERİYİZ"

İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan 15 Temmuz Derneği yönetimi adına şehit Yılmaz Ercan'ın babası Melih Ercan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 askerin acısını yaşarken Ataklı'nın sözleriyle bir kez daha yaralandıklarını ifade etti. Ercan, terörle mesafe koymayanların kendilerini üzdüğünü belirterek, "Biz bu vatanın tapusuna evlatlarının kanıyla adını yazdırmış şerefli şehit aileleriyiz. Peki sen kimsin Can Ataklı? Sana bu sufleyi veren asıl sahibin kim?" diyerek Ataklı'ya lanet okudu.

Ataklı'nın sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şehit ailelerine ve şehitlik makamına hakaret içeren ifadelerin kamu barışını tehlikeye atabileceği vurgulandı. Ataklı'nın alaycı üslup kullanarak toplumda inanç çatışması oluşturulabileceği belirtildi ve "haklı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açılması talep edildi.

CAN ATAKLI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Gazeteci Can Ataklı daha önce sosyal medyada paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan bir askerin babasıyla ilgili ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma geçirmişti.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ve onun ortağı CHP'ye tepki göstermişti.

Baba Mehmet Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti.