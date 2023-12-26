Şehit babasına 'kimsin lan' diyen Can Ataklı'ya tepkiler sürüyor: Kendisine demokratlık ne güzel şey!

26 Aralık 2023 11:33 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:40

Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin yasını tutuyor. 85 milyonun ocağına ateş düşüren saldırıda şehit olan Mehmetçikler, düzenlenen törenlerin ardından memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. O askerlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'dı.

Kemal Aslan'ın cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kastederek "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum" dedi.

CAN ATAKLI'DAN ŞEHİT BABASINA: KİMSİN LAN SEN

Gazeteci Can Ataklı ise sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında yayınladığı bir video ile şehit babasını hedef aldı. "Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" diyen Ataklı, "Kimsin lan kimsin" ifadelerini kullandı.

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin. Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ataklı'nın sözlerine tepkiler sürereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

TOKAT VALİSİ'NDEN SERT TEPKİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından Ataklı'nın sözkonusu videosunu alıntılayıp, "İfade hürriyeti sadece sizin sınırlarını çizdiğiniz bir şey mi?" diye sordu. Ataklı'nın doğrudan şehit babasını hedef aldığını belirten Vali Hatipoğlu, "Yoksa aykırı her görüşe (şerefli bir şehit babası olması bir yana) LAN diyebilme hakkı size lütuf olarak mı verildi?" dedi.

Vali Hatipoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Kimse sizden farklı düşünemez mi? Ülke ve millet düşmanlarına hürriyet ama karşı duranları, fikrini açıklayanları linç edelim. Zira canının dilediğini söyleyebilme hakkı sadece sizlere ait! Ne güzel bir demokrasi anlayışı, kendisine demokratlık ne güzel şey, yoksa aykırı her görüşe (şerefli bir şehit babası olması bir yana) LAN diyebilme hakkı size lütuf olarak mı verildi?

Burada montajsız kayıtı da dinledim. Doğrudan şehit babamıza hitap ediyorsunuz. Umarım siz de söylediklerinizi dinler ve de anlarsınız. Atalarımız ne güzel söylemiş dilin kemiği yok, o yüzden ağızdan çıkmadan önce dokuz kez düşünmeli diye…"