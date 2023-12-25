25 Aralık 2023 20:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 21:19

Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti.

'MİKROFON VERİP SÖYLETENLERE DİYORUM'

Ataklı ise bugün YouTube kanalındaki yayınında Aslan'ın sözlerine tepki gösterdi. Manisa'da Özgür Özel'e yönelik tepki görüntüleriyle ilgili de konuşan Ataklı "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Vatandaşın böyle bir tepki falan göstermesine gerek yok" dedi. Ataklı'nın "Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip söyletenlere tabi bunu söylüyorum. Acılı bir adam, eline mikrofon veriyorlar." şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.