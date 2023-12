Şehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldi

27 Aralık 2023 14:38 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 15:32

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleşen çatışmada şehit düşen 22 yaşındaki piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın cenazesi Elazığ'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törende gözyaşları arasında uğurlanan şehit Aslan'ın babası, Hacı Fethi Camii'nde taziyeleri kabul etti. Baba Aslan, oğluyla arasındaki son konuşmayı anlatarak duygularını paylaştı.

ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ GÜN GÖRÜŞTÜK

Şehit düşen oğlu ile son görüşmesini anlatan baba Mehmet Aslan, şehit düştüğü gün görüştüğü oğlunun "Bugün burada yağmur ve sis var" dediği belirterek, "Oğlum, izne gelmek istiyordu, temelli geldi" dedi.

"EN AZINDAN ŞEHİT BABASI OLDUM"

Teröristlerle çatıişmanın olduğu gün saat 14.00 sularında oğlunun görüntülü aradığını aktaran baba Aslan konuşmasını şöyle aktardı:

"'Ne yapıyorsun?' diye sorduğumda, ‘Bugün burada yağmur ve sis var’ dedi. Konuşuyorduk ama telefon tam çekmiyordu. 'Üç gündür hava açmadı' dedi. İzne gelmek istiyordu, gelemedi. Sabırlı ol, inşallah gelirsin dedim. 'Yağışlar kesilir, yollar düzelirse bana söz vermişler beni izne gönderecekler' dedi. Temelli izne geldi, gurur duyuyorum. Allah ondan razı olsun, en azından şehit babası oldum, hain babası değilim. Hain babası olsaydım kimse buraya gelmezdi. Şu an her taraftan arıyorlar. Trabzon’dan müftümüz arıyor, Çanakkale’den arıyorlar, Türkiye’nin her bir tarafından arıyorlar. Telefonlara yetişemiyorum.”