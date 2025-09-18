Onur Özütoprak kimdir, nereli? Kariyeri ve hayatı gündemde!

Balıkesir doğumlu olan Onur Özütoprak, hakemlik kariyeriyle spor dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Süper Lig’de önemli karşılaşmalarda görev alan Özütoprak, son olarak Fenerbahçe Alanyaspor maçında VAR hakemiydi.

ONUR ÖZÜTOPRAK KİMDİR?

1 Nisan 1983'te Balıkesir'de doğan Onur Özütoprak, sporla iç içe bir ailede dünyaya geldi. Futbolcu bir babanın oğlu olarak futbola ilgi duyan Özütoprak, genç yaşlarda lisanslı futbolculuk yaptıktan sonra hakemliğe yöneldi. Hakemliğin yanı sıra spor eğitmeni kimliğiyle de tanınan Özütoprak, aletli pilates, fonksiyonel fitness çalışmalarıyla tanınıyor.

2018 yılında Karabaş olan soyadını eşi Seda Özütoprak'ın soyadı ile mahkeme kararı ile kullanmaya başlayarak adını "Onur Özütoprak" olarak değiştirdi.

ONUR ÖZÜTOPRAK HANGİ MAÇLARDA GÖREV YAPTI?

Özütoprak, Süper Lig’de 2015 yılından itibaren kritik karşılaşmalarda düdük çaldı.

Bugüne kadar Türkiye Kupası, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarında da görev aldı. Kariyerinde toplamda yüzlerce maç yöneten Özütoprak, tecrübesiyle Türk hakemliği içinde önemli bir yer edindi.

Özütoprak, 2024/2025 sezonunda Süper Lig'de VAR hakemi olarak 16 maçta görev aldı.